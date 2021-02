Директора школы во Владивостоке, уволенную из-за «утраты доверия», восстановили в должности

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил восстановить в должности Светлану Соколову, которая 18 лет была директором школы № 28 во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства региона. Год назад её уволили «в связи с утратой доверия».

В правительстве отметили, что школа № 28 является одной из лучших в масштабах всей страны — это подтверждается многочисленными достижениями участников и наградами педагогов. Глава региона отметил, что считает увольнение директора Светланы Соколовой безосновательным. «Мне непонятна чехарда со стороны управления образования города в отношении директора школы № 28 Светланы Викторовны Соколовой. Сначала ее безосновательно уволили: расторгли бессрочный договор и заключили срочный. Далее работа администрации была направлена на опротестование решения суда по ее восстановлению в должности на бессрочной основе и, соответственно, последующего увольнения. Конечно, это вызвало вопросы. Поэтому мы сегодня поговорили с коллективом и оценили в общем эффективность работы учреждения. Не возникло никаких замечаний. Школа передовая, дает возможность детям получать хорошее образование. Это место, где рождаются новые проекты, организованы волонтерские центры, замечательная учительская среда. Учреждение является передовым не только в городе и регионе, но и на уровне страны. Такое нужно поддерживать», — сказал Олег Кожемяко. Губернатор отметил, что вернуть должность Соколовой надо как можно скорее. «Город нашел, что называется, „солдатскую“ причину — ее муж был разнорабочим в школе, что и послужило основанием для увольнения. Это не причина. Он — не завуч. Человек добросовестно выполняет свои обязанности. Коллектив его только хвалит. Мы разнорабочих по всему городу ищем, найти не можем. А тут такое. Поэтому мы поговорили с Владивостоком, в том числе с самим мэром, разобрались во всех вопросах, чтобы с ней был подписан контракт, человек вернулся на свое место, мог спокойно работать дальше, совершенствовать работу учреждения», — заявил Кожемяко. Позже в администрации Владивостока сообщили, что с Соколовой заключили бессрочный трудовой договор. Такое решение принято после совещания губернатора и мэра приморской столицы Олега Гуменюка. Соколова вступает в должность с 8 февраля.

