В Приморье выявили таксистов-нелегалов

«Установлено, что индивидуальный предприниматель является посредником между легковым такси и пассажирами, осуществляет функцию диспетчерской службы такси. В этих целях он привлекает к сотрудничеству водителей с личными автомобилями. Однако разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае у них отсутствуют», — сообщили правоохранители.