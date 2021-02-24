Прокуратура контролирует соблюдение прав приморских дольщиков

Прокуратура контролирует соблюдение прав приморских дольщиков

Сегодня, 17:30ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Приморская прокуратура проанализировала результаты соблюдение прав участников долевого строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости на территории Приморского края.

В данный момент в Приморье строится 71 объект с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Работу ведут 53 застройщика.

Во время проверки строительства объектов, сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения, из-за которых сроки построек могут быть нарушены. 22 подрядных организациям объявлены предостережения.

«Прокурорами районов Владивостока, Артема, Владивостока, Находки, Надеждинского района, Большекаменским межрайонным прокурором и Уссурийским городским прокурором приняты меры в целях обеспечения открытости данных в отношении домов, строящихся с привлечением средств граждан. При этом за нарушения в указанной сфере по постановлениям прокуроров 53 лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщили в прокуратуре Приморья.

Кроме того, прокуроры Ленинского, Первомайского, Фрунзенского районов Владивостока, Находки, Уссурийска приняли меры реагирования по фактам ненадлежащего исполнения застройщиками обязательств по внесению изменений в проектную декларацию при строительстве МКД, возводимых на условиях долевого участия.

После вмешательства прокуратуры Находки получилось устранить нарушения, допущенные при размещении в интернете рекламы. Застройщик и должностное лицо привлечены к административной ответственности.

Также прокуроры Советского, Первомайского районов Владивостока, Артёма пресекли нарушения закона, связанные со сроками сдачи объектов. Кроме того, во Владивостоке выявили факты использования дополнительных земельных участков при отсутствии разрешительных документов. По предписанию прокуратуры нарушения были устранены, пять виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 10 — получили штрафы.

«В результате принятых органами прокуратуры края во взаимодействии с Правительством Приморского края мер в 2020 году возобновлено строительство 5 „проблемных“ объектов, введено в эксплуатацию 8 домов, возводимых с привлечением средств граждан на условиях долевого участия, сроки строительства которых неоднократно переносились, в том числе 6 „проблемных“ объектов, что позволило восстановить права свыше 1500 граждан. С 2019 года по 2020 год 194 пострадавшим дольщикам, включенным в специальный краевой реестр, предоставлены единовременные денежные выплаты на общую сумму 416,66 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

В целом по результатам проверок в 2020 году органами прокуратуры края выявлено 215 нарушений закона: внесено 108 представлений, 69 лиц привлечено к административной ответственности, судом удовлетворено 1 исковое заявление, 6 протестов, возбуждено 2 уголовных дела и объявлено 22 предостережения.

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ПриморьеПриморский край
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