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Posted 26 февраля 2021, 07:49

Published 26 февраля 2021, 07:49

Modified 20 августа, 12:46

Updated 20 августа, 12:46

Последние зимние выходные в Приморье пройдут при плюсовых значениях температуры

Последние зимние выходные в Приморье пройдут при плюсовых значениях температуры

26 февраля 2021, 07:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
Примгидромет сообщает, что погода в Приморском крае в последние зимние выходные будет переменчивой. Температура воздуха будет меняться от сильноотрицательных значений до слабоположительных.

Так, в субботу в Приморье будет действовать антициклон, осадков в крае не ожидается. Ночь будет морозной — до -33 градусов, в горных районах — до -40, на побережье теплее — до -18 градусов.

Днём антициклон сместиться на восток, воздушные потоки с северных сменятся на юго-западные, в край придёт теплая воздушная масса. Начнётся стремительное повышение температуры — до +5 градусов. На севере региона будет прохладнее — до -8 градусов.

В воскресенье в приморской столице усилится юго-восточный ветер. Ночью температура будет держаться в районе нуля, а днём повысится до положительных значений.

Между тем, в сети появилась информация о том, что 1 марта, вслед за потеплением, погода в крае значительно ухудшится. Глава Примгидромета Борис Кубай отметил, что прогноз преувеличен.

«Если имеется в виду Корея или Япония, то там действительно 1–2 марта ожидается приличное ухудшение погоды: дожди со снегом. На севере Японии может наблюдаться сильный снегопад. Что же касается Приморского края, то здесь будет наблюдаться ставший уже традиционным в нынешнем сезоне сценарий: в конце февраля к Хабаровску подойдет очередной циклон, с ним будет связан атмосферный фронт, который, разворачиваясь, пройдет над Приморьем с запада на восток и с севера на юг. В результате на территории края пройдет небольшой снег, кое-где умеренный. Вот и все ухудшение», — отметил главный синоптик.

Он также отметил, что в первые пять дней температура понизится на 10 градусов, а потом будет расти до положительных значений.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Снег
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