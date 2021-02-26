Последние зимние выходные в Приморье пройдут при плюсовых значениях температуры

«Если имеется в виду Корея или Япония, то там действительно 1–2 марта ожидается приличное ухудшение погоды: дожди со снегом. На севере Японии может наблюдаться сильный снегопад. Что же касается Приморского края, то здесь будет наблюдаться ставший уже традиционным в нынешнем сезоне сценарий: в конце февраля к Хабаровску подойдет очередной циклон, с ним будет связан атмосферный фронт, который, разворачиваясь, пройдет над Приморьем с запада на восток и с севера на юг. В результате на территории края пройдет небольшой снег, кое-где умеренный. Вот и все ухудшение», — отметил главный синоптик.