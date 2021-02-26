В Приморье появится новый муниципальный округ

Posted 26 февраля 2021, 03:11
Published 26 февраля 2021, 03:11
Modified 20 августа, 12:46
Updated 20 августа, 12:46
По словам специалистов департамента внутренней политики Приморья, реализация административной реформы идёт в «плановом режиме». Стоит отметить, что в 2019 году аналогичную реформу провели в Анучинском, Пограничном и Чугуевском районах, а в 2020 году — в Лазовском, Октябрьском, Тернейском, Ханкайском и Хорольском.
Перед началом работы в каждом районе организовывали общественные слушания и после того, как большинство участников процедуры высказались за изменения, на месте районов появились округа.
«Мы уже наблюдаем повышение эффективности управляемости территориями, где районы преобразовали в округа, поскольку это позволило упросить структуру местных администраций и осуществить централизацию власти. У глав муниципалитетов и поселений при таком подходе нет возможности перекладывать ответственность друг на друга. Кроме того, он значительно упрощает и участие муниципалитетов в государственных и краевых программах по капитальному ремонту жилья, расселению аварийных и ветхих домов», — рассказал глава департамента внутренней политики Приморского края Захар Овчинников.
Руководитель ведомства уточнил, что статус населённых пунктов не изменится из-за создания муниципального округа. Не изменятся и условия предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.
«Дополнительные средства из бюджета при преобразовании района в округ не требуются», — заявил Овчинников.
Эксперты и главы муниципальных округов отмечают, что административная реформа помогла эффективнее решать рабочие задачи: в Чугуевском округе удалось оптимизировать механизм управления территорией и консолидировать бюджет, в Пограничном — ускорить рабочие процессы, требующих участия органов исполнительной власти края, в том числе получения дополнительного финансирования, в Лазовском — формировать программы, нацеленные на развитие местных сел и поселков.