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Posted 26 февраля 2021, 03:11

Published 26 февраля 2021, 03:11

Modified 20 августа, 12:46

Updated 20 августа, 12:46

Он станет девятым по счёту в регионе

В Приморье появится новый муниципальный округ

26 февраля 2021, 03:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. Он станет девятым по счёту в регионе
Сюжет
Земля
Стремясь усовершенствовать систему местного самоуправления в Приморском крае правительство региона начало административную реформу в Пожарском районе — территория будет преобразована в девятый муниципальный округ края.

По словам специалистов департамента внутренней политики Приморья, реализация административной реформы идёт в «плановом режиме». Стоит отметить, что в 2019 году аналогичную реформу провели в Анучинском, Пограничном и Чугуевском районах, а в 2020 году — в Лазовском, Октябрьском, Тернейском, Ханкайском и Хорольском.

Перед началом работы в каждом районе организовывали общественные слушания и после того, как большинство участников процедуры высказались за изменения, на месте районов появились округа.

«Мы уже наблюдаем повышение эффективности управляемости территориями, где районы преобразовали в округа, поскольку это позволило упросить структуру местных администраций и осуществить централизацию власти. У глав муниципалитетов и поселений при таком подходе нет возможности перекладывать ответственность друг на друга. Кроме того, он значительно упрощает и участие муниципалитетов в государственных и краевых программах по капитальному ремонту жилья, расселению аварийных и ветхих домов», — рассказал глава департамента внутренней политики Приморского края Захар Овчинников.

Руководитель ведомства уточнил, что статус населённых пунктов не изменится из-за создания муниципального округа. Не изменятся и условия предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

«Дополнительные средства из бюджета при преобразовании района в округ не требуются», — заявил Овчинников.

Эксперты и главы муниципальных округов отмечают, что административная реформа помогла эффективнее решать рабочие задачи: в Чугуевском округе удалось оптимизировать механизм управления территорией и консолидировать бюджет, в Пограничном — ускорить рабочие процессы, требующих участия органов исполнительной власти края, в том числе получения дополнительного финансирования, в Лазовском — формировать программы, нацеленные на развитие местных сел и поселков.

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