«Звезда» подвела главу района в Приморье под монастырь

Прокуратура Пограничного района провела проверку по заявлению председателя гаражно-строительного кооператива «Звезда» о нарушении порядка предоставления муниципальных услуг.

Установлено, что администрация Пограничного муниципального округа нарушила срок рассмотрения заявления о присвоении объекту недвижимости адреса. По данному факту прокуратура района главе округа внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений. Кроме того, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 2.1 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» (нарушение сроков предоставления муниципальной услуги). По итогам его рассмотрения глава администрации Пограничного муниципального округа привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

