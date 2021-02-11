«Звезда» подвела главу района в Приморье под монастырь

Установлено, что администрация Пограничного муниципального округа нарушила срок рассмотрения заявления о присвоении объекту недвижимости адреса.
По данному факту прокуратура района главе округа внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений.
Кроме того, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 2.1 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» (нарушение сроков предоставления муниципальной услуги).
По итогам его рассмотрения глава администрации Пограничного муниципального округа привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.