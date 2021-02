Гуляем на свои: Приморские районы с размахом потратились на госзакупки

В 2020 году администрации районов края объявляли аукционы на покупку необходимых для муниципалитетов вещей. Издание выяснило, что именно покупали для нужд городов и поселков и сколько это стоило.

Муниципальные госзакупки — вещь специфическая. Как правило, это аукционы на очень небольшие суммы, где покупается только то, что действительно необходимо. Вот, например, администрации Яковлевского района в 2020 году понадобился трактор с щетками. На него из бюджета района власти выделили 1 959 582 рубля. В некоторых районах Приморья население особенно изголодалось по культуре. Администрация Шкотовского выделила 108 268 943 рубля на ремонт «Культурно-досугового центра в поселке Штыково». Учитывая тот факт, что сумма, выделенная на этот проект, в два раза превышает затраты на ремонт помещений для владивостокского «Кванториума», новый культурно-досуговый центр Штыково имеет все шансы на то, чтобы войти в список краевых достопримечательностей. Администрации Надеждинского района пришлось потратить из бюджета около 25 000 000 рублей на устранение последствий тайфуна «Майсак». За эти деньги подрядчики должны были привести в порядок дороги, поврежденные стихией, и восстановить снесенные кровли. Власти Михайловского района всерьез озадачились развитием спорта в районе и купили за 450 000 рублей «инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов спорта прочий», представляющий из себя девятиметровую сторожку на металлическом каркасе. Отдельно администрация купила пятьдесят комплектов лыжи + ботинки за 398 000 рублей и пятьдесят пар лыжных палок и креплений за 89 000 рублей. Не исключено, что скоро спортсмены из Михайловского района отправятся покорять зимнюю Олимпиаду. Администрация Тернейского района объявила в 2020 году два аукциона на услуги по предоставлению газетной площади для целей размещения рекламных и информационных материалов. Оба аукциона забрала газета «Вестник Тернея». За публикации в местной прессе администрация заплатила 1 738 245 рублей. Любопытный аукцион провела администрация Пограничного муниципального округа. Закупка на 730 800 рублей записана в реестре госзакупок под названием 68.20.11.000. Как оказалось, это аренда здания гостиницы «Фиолент», где разместился обсерватор для людей с подозрением на коронавирус. Власти арендовали гостиницу с восьмого по двадцать первое июля. В контракт включена аренда здания за 638 400 рублей и питание для двадцати человек. Кто именно размещался в гостинице за казенный счет и чье пребывание в месте отдыха было зашифровано кодом 68.20.11.000, доподлинно неизвестно. Эта закупка выглядит очень странно. Для сравнения: администрация Ольгинского района заплатила 90 305 рублей за полуторамесячное размещение шести врачей на территории гостиницы ФГУП «Росморпорт». В Арсеньеве городская администрация решила заняться благоустройством общественных пространств. Мэрия объявила аукцион по благоустройству территории, прилегающей к аллее Депутатов за 1 409 986 рублей. Кроме того, администрация заплатила 1 252 009 за установку камер в парке «Восток». Андрей ГОЛУБЬ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter