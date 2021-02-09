Гуляем на свои: Приморские районы с размахом потратились на госзакупки

Любопытный аукцион провела администрация Пограничного муниципального округа. Закупка на 730 800 рублей записана в реестре госзакупок под названием 68.20.11.000. Как оказалось, это аренда здания гостиницы «Фиолент», где разместился обсерватор для людей с подозрением на коронавирус. Власти арендовали гостиницу с восьмого по двадцать первое июля. В контракт включена аренда здания за 638 400 рублей и питание для двадцати человек. Кто именно размещался в гостинице за казенный счет и чье пребывание в месте отдыха было зашифровано кодом 68.20.11.000, доподлинно неизвестно.