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Posted 3 марта 2021, 07:27

Published 3 марта 2021, 07:27

Modified 20 августа, 12:49

Updated 20 августа, 12:49

Производители рыбных консервов получат господдержку в Приморье

Производители рыбных консервов получат господдержку в Приморье

3 марта 2021, 07:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Рыбная отрасль
Для экспортного производства рыбных консервов из бюджета Приморского края выделят почти 60 миллионов рублей. Субсидии направят промышленникам в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В региональном агентстве по рыболовству сообщили, что в 2020 году на заводах Приморья выпустили 123 миллиона банок консервов и пресервов. Для предприятий, которые отправляют продукцию на экспорт, в края разработана новая мера государственной поддержки.

«В этом году из краевого бюджета им направят 57 миллионов рублей. Субсидии предусмотрены на компенсацию затрат на производство и экспорт рыбных консервов», — рассказал руководитель агентства Валерий Корко.

Кроме того, в 2021 году в региональном бюджете предусмотрено 37,5 миллионов рублей на развитие рыбопереработки и аквакультуры в Приморье.

Производителям компенсируют затраты на покупку нового оборудования, модернизацию холодильных мощностей, рыбоперерабатывающих производств.

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#Бизнес#Экономика#Приморский край#Рыбная отрасль#Владивосток#Новости#Экспорт
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