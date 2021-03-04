zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2021, 05:58

Published 4 марта 2021, 05:58

Modified 20 августа, 12:51

Updated 20 августа, 12:51

Исследования показали, что пробы воды не соответствуют нормативам

В Приморье забраковали 12 источников питьевой воды

4 марта 2021, 05:58
Фото: Медиахолдинг1Mi. Исследования показали, что пробы воды не соответствуют нормативам
Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора в феврале 2021 года провела исследования 183 проб воды в регионе. Специалисты выявили 12 проб, несоответствующих установленным требованиям.

Результаты лабораторных исследований показали, что эти пробы не соответствуют нормативам по 19 показателям.

В частности, в одной пробе питьевой воды установлено несоответствие по показателю перманганатная окисляемость. В другой выявлены несоответствия по показателям: вкус и привкус, цветность, запах (при 20°С), марганец, железо общее.

Кроме того, в семи пробах питьевой воды обнаружено несоответствие по показателю мутность. В трех пробах питьевой воды установлено несоответствие по показателям: цветность и мутность.

Сотрудники лаборатории отмечают, что неблагополучные пробы воды взяты не из централизованного водоснабжения (частные скважины). По мнению специалистов, качество воды из глубоких скважин (не менее 50-70 метров) зачастую соответствует нормам. Вода же из колодцев и неглубоких скважин нередко вызывает замечания.

В ведомстве напоминают, что лаборатория проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды; сточные воды, морскую воду в зоне купания, в черте населенных мест и в районах, где ведется рыбодобыча.

Материалы по теме
Ученые Приморья могут "добывать" питьевую воду из обычной лужиПроизводители Приморья увеличили экспорт питьевой воды в КитайВ Артем экстренно возвращается электроэнергия и водоснабжение
#Общество#Приморье#Новости#Здоровье#Водоснабжение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика