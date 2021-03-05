Спортивную набережную во Владивостоке подвергнут реновации

Posted 5 марта 2021, 03:37
Published 5 марта 2021, 03:37
Modified 20 августа, 12:52
Updated 20 августа, 12:52
В правительстве Приморского края заявили, что жилищное строительство и туристско-рекреационный комплекс являются самыми привлекательными отраслями экономики для инвесторов. Развитие направлений обсудили на инвестсовете, которое провёл губернатор региона.
Два вопроса повестки заседания посвятили развитию жилищного строительства. Были представлены инвестиционные проекты по комплексной застройке в Надеждинском районе и во Владивостоке — это проект комплексной застройки микрорайона «Таврида» на территории ТОР «Надеждинская» и проект строительства жилого квартала «Радость» в районе улицы Сабанеева в краевой столице. Оба проекта подразумевают комплексную застройку — жилые дома, рекреационные зоны, парковки, коммерческая и социальная инфраструктура.
Проект строительства гостинично-жилого комплекса «Бейдевинд» в районе Спортивной гавани включает развитие рекреационной зоны в центре города. После презентации Олег Кожемяко заявил, что рекреационную зону необходимо сдать до окончания основных работ, чтобы люди могли там отдыхать, но при этом строительные работы не должны мешать жителям и затруднять проезд.
«Важно, чтобы это был поэтапный ввод, а не просто большая стройплощадка, на которой в течение многих лет ведутся работы. В целом мы поддерживаем проекты, направленные на введение в строй нового жилья, которое особенно востребовано во Владивостоке. Новостройки усиливают конкуренцию на жилищном рынке, что со временем должно существенным образом повлиять на ценовую политику. Со своей стороны, Правительство Приморья готово рассмотреть возможности предоставления компенсаций застройщику за ввод в строй объектов дорожной, инженерной, социальной инфраструктуры», — сказал губернатор.
Во время инвестсовета специалисты рассмотрели ещё один проект — строительство второй очереди гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal в рамках интегрированного развлекательного курорта «Приморье».
«Вложения сейчас в туристско-рекреационную зону к 2022–2023 годам, когда пройдет волна эпидемии, обеспечат приток туристов. К этому моменту должна быть готова соответствующая инфраструктура. Владивосток, Приморье в любом случае будут переживать рост экономики, это неминуемо, мы это видим по крупным реализуемым проектам, в целом по тому вниманию, которое направлено на регион. Поэтому инвесторы охотно идут к нам», — заключил Кожемяко.
Зампред правительства Приморского края Константин Шестаков отметил, что заседания Инвестиционного совета проходят открыто и публично, а все материалы размещаются на Инвестиционном портале Приморского края.