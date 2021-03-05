Спортивную набережную во Владивостоке подвергнут реновации

«Важно, чтобы это был поэтапный ввод, а не просто большая стройплощадка, на которой в течение многих лет ведутся работы. В целом мы поддерживаем проекты, направленные на введение в строй нового жилья, которое особенно востребовано во Владивостоке. Новостройки усиливают конкуренцию на жилищном рынке, что со временем должно существенным образом повлиять на ценовую политику. Со своей стороны, Правительство Приморья готово рассмотреть возможности предоставления компенсаций застройщику за ввод в строй объектов дорожной, инженерной, социальной инфраструктуры», — сказал губернатор.