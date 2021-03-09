В центре Владивостока отремонтируют тротуары

По словам сотрудников управления, в ближайшее время будут заключены контракты с подрядчиками — после подписания договоров работники сразу приступят к работам. Специалисты отмечают, что пока не открылись асфальтовые заводы, ремонт самых проблемных участков будет проходить с применением холодного асфальта, а основной восстановительный ремонт дорожного полотна начнётся, когда заводы возобновят работу. Открытие предприятий ожидается в апреле.