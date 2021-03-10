zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта 2021, 01:47

Published 10 марта 2021, 01:47

Modified 20 августа, 12:53

Updated 20 августа, 12:53

Транспортники из Владивостока нарушают порядок медосмотра водителей

Транспортники из Владивостока нарушают порядок медосмотра водителей

10 марта 2021, 01:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Будьте здоровы
Прокуратура Советского района Владивостока обязала транспортную компанию приобрести лицензию для проведения медосмотров водителей, сообщается на сайте ведомства.

По данным прокурорской проверки, транспортная компания занимается перевозкой пассажиров и для этого ежедневно проводит предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей т/с.

Но, как выяснилось в ходе проверки, организация не получила лицензию на осуществление медицинской деятельности.

«В соответствии с действующим законодательством медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ведомстве отметили, что ранее прокурор уже вносил представление о получении необходимых документов, но организация не устранила нарушения.

Учитывая вышеизложенные факты, прокуратура Советского района обратилась с иском в суд в интересах неопределенного круга лиц, чтобы обязать транспортную компанию получить лицензию для проведения медосмотров.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объёме.

Материалы по теме
COVID в Приморье: "Без маски ни в автобус, ни в такси, ни в магазин человека не пускать"В Приморье выявили таксистов-нелегаловУ ВПОПАТ-1 во Владивостоке нет денег на ремонт муниципального транспорта
#Бизнес#Будьте здоровы#Приморский край#Владивосток#Транспорт#Новости#Прокуратура#Медицина#Автобус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика