В Госдуме предложили сажать за фейки о росте цен на продукты в России

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и так далее) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», — заявил Выборный.