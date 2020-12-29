Сенаторы будут контролировать цены на продукты в Приморье

Она отметила, что в период осенней сессии 2020 года Комитетом и Министерством сельского хозяйства России была продолжена совместная работа по этому направлению, в том числе в рамках деятельности оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности.