Сенаторы будут контролировать цены на продукты в Приморье

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял решение по созданию рабочей группы по мониторингу цен на агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров.

Такое заявление сделала член Комитета СФ Людмила Талабаева. Она отметила, что в период осенней сессии 2020 года Комитетом и Министерством сельского хозяйства России была продолжена совместная работа по этому направлению, в том числе в рамках деятельности оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности. "На заседаниях штаба, проводимых Минсельхозом России совместно с органами управления АПК, субъектов Федерации, рассматривались вопросы состояния агропродовольственного рынка, включая комплексный анализ информации о производстве, потреблении, запасах, импорте и экспорте, а также ценовой ситуации на сельскохозяйственном рынке", — сообщила сенатор. Помимо этого Талабаева также обратила внимание, что на предстоящем 495-м заседании Совета Федерации будет рассматриваться Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и статью 8 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". "В законе устанавливается правило, согласно которому в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территориях субъектов Федерации Правительство РФ вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более девяноста календарных дней", — пояснила законодатель. Людмила Талабаева подчеркнула, что Комитет СФ в рамках парламентского контроля продолжит взаимодействие с Минсельхозом России, федеральными и региональными органами исполнительной власти по мониторингу ситуации на продовольственных рынках субъектов Федерации с учетом физической и экономической доступности продовольствия. "Мы будем регулярно информировать сенаторов о текущей ситуации с ценами на продовольственные товары", - заверила законодатель. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Совету Федерации одобрить статью 8 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"

