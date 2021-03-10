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Posted 10 марта 2021, 06:24

Published 10 марта 2021, 06:24

Modified 20 августа, 12:54

Updated 20 августа, 12:54

В Спасском районе Приморья пресекли незаконную вырубку леса

В Спасском районе Приморья пресекли незаконную вырубку леса

10 марта 2021, 06:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Лес
На территории Спасского района Приморского края задержали двух человек, которые занимались незаконной вырубкой леса. При задержании у подозреваемых изъяли трактор и 56 кубометров дубовой древесины, сообщили в правительстве региона.

В краевом минлесхозе рассказали, что обнаружить злоумышленников удалось, благодаря совместным действиям госинспекторов и сотрудников силовых служб, которые в этот момент проводили мероприятия против незаконной рубки лесных насаждений в Реттиховском лесничестве.

«Объем незаконной срубленной древесины дуба составил 56 кубических метров, причиненный ущерб — 24,4 миллиона рублей. На месте задержаны два лица, причастность которых устанавливается, обнаружен трактор, а также изъята незаконно заготовленная древесина дуба. Трактор и древесина вывезены для хранения в качестве вещественных доказательств совершения преступление. По указанному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», — рассказали в министерстве.

В Приморье реализуется программа по декриминализации лесной отрасли и повышению эффективности мероприятий против «чёрных лесорубов».

Ранее «Золотой рог» сообщал, что несколько дней назад госинспекторы вместе с силовиками изъяли семь единиц спецтехники и 256 кубометров незаконно вырубленной древесины в Кавалеровском районе.

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#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Браконьерство#Лес
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