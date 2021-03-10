В Спасском районе Приморья пресекли незаконную вырубку леса

«Объем незаконной срубленной древесины дуба составил 56 кубических метров, причиненный ущерб — 24,4 миллиона рублей. На месте задержаны два лица, причастность которых устанавливается, обнаружен трактор, а также изъята незаконно заготовленная древесина дуба. Трактор и древесина вывезены для хранения в качестве вещественных доказательств совершения преступление. По указанному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», — рассказали в министерстве.