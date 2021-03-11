Лесная отрасль Приморья должна выйти из тени - Кожемяко

«Отраслевая общественность высказалась за то, чтобы проводить не „короткие“ аукционы на пользование лесными участками сроком на один год, а конкурсные процедуры на длительные сроки, на 49 лет. Мы считаем, что это правильно. Это устойчивое развитие компаний, которые соответствующим образом будут относиться к своему лесному участку и по вопросам пожарной безопасности, и с точки зрения перспектив предприятий. Мы это, безусловно, поддержим», — сказал Кожемяко.