zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2021, 04:06

Published 12 марта 2021, 04:06

Modified 20 августа, 12:56

Updated 20 августа, 12:56

Предприятие остро нуждается в дворниках

Муниципальное предприятие Владивостока одолел кадровый голод

12 марта 2021, 04:06
Фото: Медиахолдинг1Mi. Предприятие остро нуждается в дворниках
Сюжет
Дороги
Муниципальное дорожное предприятия Владивостока «Содержание городских территорий» ищет сотрудников. В списке вакансий — дворники, дорожные рабочие и системный администратор.

«Мы готовы принять на работу около 50 дворников. Кроме этого, нам требуются дорожные рабочие и системный администратор», — рассказали в отделе кадров компании.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в рабочие дни с 9 до 17 часов (обеденный перерыв с 12 до 13 часов) по телефону отдела кадров 8-924-001-70-99 или по адресу Снеговая, 41. Резюме можно направить по электронной почте ok@sgt25.ru.

Материалы по теме
Приморцам предлагают вакансии от 200 тысяч рублейОт 50 тысяч в месяц: Во Владивостоке прошла ярмарка вакансий для уволенных и сокращенных
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Зарплата#Кадры#Работа#Дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика