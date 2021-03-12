Муниципальное предприятие Владивостока одолел кадровый голод

Posted 12 марта 2021, 04:06
Published 12 марта 2021, 04:06
Modified 20 августа, 12:56
Updated 20 августа, 12:56
«Мы готовы принять на работу около 50 дворников. Кроме этого, нам требуются дорожные рабочие и системный администратор», — рассказали в отделе кадров компании.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в рабочие дни с 9 до 17 часов (обеденный перерыв с 12 до 13 часов) по телефону отдела кадров 8-924-001-70-99 или по адресу Снеговая, 41. Резюме можно направить по электронной почте ok@sgt25.ru.