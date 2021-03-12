Опыт Приморья будут перенимать по всей России

По-прежнему необходимыми остаются требования к получателям сертификатов — важны возраст и социальный статус. Стоит отметить, что в этом году возраст понизили с 25 до 23 лет, а необходимый стаж работы стал не менее 18 месяцев, по старым условиям он составлял не менее 36 месяцев. Однако, по словам заместителя министра образования Приморья Натальи Василянской, в случае наличия у лиц, подающих заявление, двух и более детей, подтверждение стажа работы не требуется, но будет оцениваться благополучие и социальный статус семьи.