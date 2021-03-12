Пожароопасный сезон в Приморье начнётся 20 марта

Posted 12 марта 2021, 04:54
Published 12 марта 2021, 04:54
Modified 20 августа, 12:56
Updated 20 августа, 12:56
20 марта пожароопасный сезон начнётся в Артёмовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском и Уссурийском городских округах, Большом Камне и ЗАТО Фокино, в Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском, Хасанском и Шкотовском районах.
10 апреля пожарную опасность объявят в Арсеньевском, Дальнереченском и Лесозаводском городских округах, Спасске-Дальнем, в Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Пожарском, Спасском, Тернейском, Черниговском и Яковлевском районах. 15 апреля — в Чугуевском и Красноармейском районах.
Напомним, во время пожароопасного сезона запрещено: разводить костры в непредусмотренных для этого местах, бросать горящие спички, окурки, стёкла, оставлять без присмотра материалы и предметы, пропитанные керосином, бензином и другими горючими веществами, курить/пользоваться открытым огнём вблизи горючего, жечь хворост, траву, лесную подстилку вблизи леса.