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Posted 12 марта 2021, 01:02

Published 12 марта 2021, 01:02

Modified 20 августа, 12:55

Updated 20 августа, 12:55

Ряд банков снизил ставку по программе до 0,9-1% годовых

Приморский край стал лидером по объему портфеля «Дальневосточной ипотеки»

12 марта 2021, 01:02
Фото: Медиахолдинг1Mi. Ряд банков снизил ставку по программе до 0,9-1% годовых
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Недвижимость
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике опубликовало новую статистику о ходе реализации льготной ипотеки в ДФО. Согласно данным, на сегодняшний день в регионах заключено 16 983 договора, а общая сумма выданных денег составила 61,48 миллиард рублей.

По мнению экспертов, действующие льготные программы должны совершенствоваться так, чтобы воспользоваться ими могли как можно больше жителей Дальнего Востока.

«На практике это означает, что в ходе реализации „Дальневосточной ипотеки“ должно уделяться внимание вопросам снижения количества ограничений по типам объектов недвижимости с учетом специфики конкретного региона. Такой подход будет способствовать и решению задач, связанных с демографией, с закреплением жителей на территории ДФО», — рассказал главный эксперт ООО «РУСИПОТЕКА» Сергей Гордейко.

Лидерами по количеству заключённых договоров стали: Приморский край — 4846 кредитов на общую сумму 19,1 миллиардов рублей, Республика Саха (Якутия) — 3645 кредитов на сумму 14,1 миллиардов рублей и Хабаровский край — 2393 кредита на сумму 9 миллиардов рублей. На четвёртом и пятом местах оказались Бурятия и Амурская область, на шестом и седьмом — Забайкальский край и Сахалинская область соответственно.

При этом на Приморье, Хабаровский край, Якутию и Бурятию приходится 74,5% от общего числа заключённых договоров.

Программа «Дальневосточной ипотеки» предусматривает выдачу льготных кредитов на покупку жилья под 2% годовых.

Недавно в некоторых банках появилась возможность взять кредит по ещё более низкой ставке. Так, Газпромбанк предлагает льготный кредит по ставке в 0,9% для всех, Сбербанк — под 1% годовых при использовании сервиса «Электронная регистрация», ВТБ — 1% годовых для всех, Банк ДОМ. РФ — 1,2% при дистанционной подачи заявки и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ, Азиатско-Тихоокеанский банк выдаёт «дальневосточную ипотеку» под 1,6% годовых при условии первоначального взноса в 50%, Россельхозбанк предлагает 1,7% годовых при покупке квартиры на первичном или вторичном рынке, Росбанк — 1,7% годовых для зарплатных клиентов, Алмазэргиенбанк — 1% годовых для зарплатных клиентов и при дистанционной подаче заявки, Совкомбанк — 1,9% годовых для всех и Банк Долинск — 1,6% годовых для всех.

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