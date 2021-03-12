Приморский край стал лидером по объему портфеля «Дальневосточной ипотеки»

Недавно в некоторых банках появилась возможность взять кредит по ещё более низкой ставке. Так, Газпромбанк предлагает льготный кредит по ставке в 0,9% для всех, Сбербанк — под 1% годовых при использовании сервиса «Электронная регистрация», ВТБ — 1% годовых для всех, Банк ДОМ. РФ — 1,2% при дистанционной подачи заявки и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ, Азиатско-Тихоокеанский банк выдаёт «дальневосточную ипотеку» под 1,6% годовых при условии первоначального взноса в 50%, Россельхозбанк предлагает 1,7% годовых при покупке квартиры на первичном или вторичном рынке, Росбанк — 1,7% годовых для зарплатных клиентов, Алмазэргиенбанк — 1% годовых для зарплатных клиентов и при дистанционной подаче заявки, Совкомбанк — 1,9% годовых для всех и Банк Долинск — 1,6% годовых для всех.