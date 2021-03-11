Путин остался недоволен последствиями льготной ипотеки

Да, здесь есть проблемы, но мы знаем, что во многих регионах эта комплексная жилая застройка показывает свою эффективность. Нужно применительно к Дальнему Востоку тоже подумать о том, чтобы она там заработала. Думаю, что вполне можно это сделать, если подумать над деталями и поддержать это направление деятельности. Нужно вообще просто предложить комплекс мер по повышению предложения на рынке жилья, на первичном прежде всего, — обозначил президент.