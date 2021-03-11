Путин остался недоволен последствиями льготной ипотеки

В качестве основного вопроса рассматривался доклад Алексея Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.
В своем докладе глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики определил ряд приоритетов для успешного развития региона. Первым из них министр обозначил повышение качество жизни людей.
Вторым приоритетом министр обозначил строительство нового комфортного жилья.
— В соответствии с Вашим указом на Дальнем Востоке необходимо более чем в полтора раза увеличить объем жилищного строительства — до 3,3 миллиона квадратных метров в год. Мы разрабатываем новые механизмы поддержки строительства жилья с тем, чтобы до 2024 года в городах появились «дальневосточные кварталы» — современные микрорайоны с комфортной планировкой, которые зададут новый, более высокий стандарт жизни Дальнего Востока. Ввод нового жилья также позволит удержать рост цен на него», — считает Алексей Чекунков.
Для решения проблемы министр высказал конкретное предложение и обратился с просьбой в президенту:
— В целях стимулирования создания «дальневосточных кварталов» просим распространить режим территорий опережающего развития на проекты комплексной жилищной застройки объемом от 200 тысяч квадратных метров, предусмотрев меры поддержки по созданию коммунальной и социальной инфраструктуры. Для контроля качества такие проекты будут предварительно рассматриваться правительственной комиссией по развитию Дальнего Востока.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в целом поддержал все предложения, которые были изложены в докладе, и внес некоторые дополнения.
— Единственное — мы хотели еще в Правительстве дополнительно обсудить вопросы создания ТОСЭРов для программ жилищной застройки. Почему — потому что ТОСЭР создается обычно для привлечения инвесторов, для того чтобы создавать новые рабочие места, производство и так далее. Комплексная застройка — это тоже временный период по привлечению инвестиций, но это, как правило, два, три, может быть, четыре года. ТОСЭР — обычно это как минимум десятилетний период реализации такого налогового режима.
Поэтому мы считали бы более правильным стимулировать застройщиков через действующие программы, такие как «Стимул», предположим. У нас есть деньги, мы помогаем таким застройщикам по созданию инфраструктуры, подводим инфраструктуру к новым жилищным комплексам и так далее. Поэтому у нас есть целый набор хороших, проверенных инструментов по поддержке строителей.
Полагаем еще обсудить дополнительно вопрос, который сегодня прозвучал, по созданию ТОСЭРов для конкретных жилищных объектов, — акцентировал внимание на проблеме Силуанов.
Президент Путин в этой связи раскритиковал последние усилия правительства на рынке недвижимости, отметив, что они, к сожалению, были обесценены наступившими последствиями.
— Дефицит на рынке первичного жилья сохраняется, и он серьезный. Я сейчас не буду перечислять причины, их много, в том числе и дороговизна инфраструктуры, — это понятно. Обращаю внимание на рост цен. Мы ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке, а рост цен — думаю, что те коллеги, которые занимаются этим предметно, знают — цены на проданные новостройки выросли на 18,1 процента. Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой.
Комплексы развивать нужно на месте. Для этого надо предпринять необходимые усилия. Отсутствуют проекты комплексной жилой застройки.
Да, здесь есть проблемы, но мы знаем, что во многих регионах эта комплексная жилая застройка показывает свою эффективность. Нужно применительно к Дальнему Востоку тоже подумать о том, чтобы она там заработала. Думаю, что вполне можно это сделать, если подумать над деталями и поддержать это направление деятельности. Нужно вообще просто предложить комплекс мер по повышению предложения на рынке жилья, на первичном прежде всего, — обозначил президент.
Напомним, что в 2020 году цены на первичном рынке жилья в Приморье выросли в среднем на 16%. «Лидирующую позицию занимали типовые квартиры, стоимость 1 квадратного метра общей площади которых увеличилась за год на 24%. Вторичное жилье дорожало вслед за новостройками — средняя цена за квадратный метр в среднем выросла на 9%», — рассказали эксперты.
Цены на ранке жилья выросли, в среднем, на 3%. Рост цен в строящихся домах — 4%, вторички среднего и низкого качества — на 5%.
В четвёртом квартале 2020 года темп роста цен ускорился, но остался ниже, чем в начале года.
В целом по итогам 2020 года дальневосточная новостройка дорожала гораздо быстрее, чем в среднем по стране. В столице ДФО — Владивостоке — цена квадратного метра за год выросла на 25,6%, достигнув 119 298 рублей, а цена средней квартиры — на 14,1%, до 5 681 006 рублей.