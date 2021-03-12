В Приморье проводят мониторинг, призванный снизить бумажную нагрузку на учителей

Это не первое заседание, на котором педагоги среди проблем указали излишнюю бумажную отчётность в работе. Экспертное сообщество совместно со специалистами Рособрнадзора разработали и разослали в регионы письмо, в котором свели до минимума перечень документов, которые должен заполнять учитель. Были приняты и другие дополнительные меры.