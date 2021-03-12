zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2021, 07:08

Published 12 марта 2021, 07:08

Modified 20 августа, 12:56

Updated 20 августа, 12:56

В Приморье проводят мониторинг, призванный снизить бумажную нагрузку на учителей

В Приморье проводят мониторинг, призванный снизить бумажную нагрузку на учителей

12 марта 2021, 07:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Наука и образование
На всероссийском экспертном педагогическом совете рассмотрели комплекс вопросов, которые сильнее прочих беспокоят российских учителей. Самыми выделяющимися стали вопросы начисления заработной платы и ведения учебной документации.

Это не первое заседание, на котором педагоги среди проблем указали излишнюю бумажную отчётность в работе. Экспертное сообщество совместно со специалистами Рособрнадзора разработали и разослали в регионы письмо, в котором свели до минимума перечень документов, которые должен заполнять учитель. Были приняты и другие дополнительные меры.

«Я просил организовать мониторинг, насколько это письмо эффективно, проанализировать, что нужно сделать дополнительно, чтобы разгрузить учителя от работы, не связанной с его должностными обязанностями», — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В данный момент мониторинг документационной нагрузки учителей проводится в трёх регионах — в Приморском крае, в Московской и Ростовской областях.

Значительную часть времени специалисты уделили обсуждению вопросов зарплат и привлечения молодых кадров в школы. В министерстве просвещения создана межведомственная рабочая группа, которая и займётся решением этих вопросов.

Главные задачи — сделать систему оплаты труда понятной и прозрачной, упорядочить основные компенсационные и стимулирующие выплаты, при этом, чтобы реальные доходы учителей не сократились.

Материалы по теме
Путин прокомментировал ситуацию с зарплатами учителейШкола во Владивостоке дождалась визита прокуратурыМинпросвещения предложило сделать единую зарплату учителям на уровне регионов
#Общество#Наука и образование#Приморский край#Владивосток#Новости#Зарплата#Учитель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика