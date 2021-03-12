В Приморье проводят мониторинг, призванный снизить бумажную нагрузку на учителей

Posted 12 марта 2021, 07:08
Published 12 марта 2021, 07:08
Modified 20 августа, 12:56
Updated 20 августа, 12:56
Это не первое заседание, на котором педагоги среди проблем указали излишнюю бумажную отчётность в работе. Экспертное сообщество совместно со специалистами Рособрнадзора разработали и разослали в регионы письмо, в котором свели до минимума перечень документов, которые должен заполнять учитель. Были приняты и другие дополнительные меры.
«Я просил организовать мониторинг, насколько это письмо эффективно, проанализировать, что нужно сделать дополнительно, чтобы разгрузить учителя от работы, не связанной с его должностными обязанностями», — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
В данный момент мониторинг документационной нагрузки учителей проводится в трёх регионах — в Приморском крае, в Московской и Ростовской областях.
Значительную часть времени специалисты уделили обсуждению вопросов зарплат и привлечения молодых кадров в школы. В министерстве просвещения создана межведомственная рабочая группа, которая и займётся решением этих вопросов.
Главные задачи — сделать систему оплаты труда понятной и прозрачной, упорядочить основные компенсационные и стимулирующие выплаты, при этом, чтобы реальные доходы учителей не сократились.