Хлеб по низкой цене смогут купить владельцы карт «Приморец»

Posted 14 марта 2021, 23:56
Published 14 марта 2021, 23:56
Modified 20 августа, 12:56
Updated 20 августа, 12:56
Сотрудники министерства промышленности и торговли Приморья отметили, что цена «социальной» булки хлеба ну будет превышать 15 рублей. Это будет хлеб собственного производства магазинов-участников акции, весом до 500 граммов — продукцию отметят специальными ценниками и стикерами на торговой полке.
Акция пройдёт в крупных торговых сетях региона. С 15 марта — «Реми», «Фреш», «Самбери», с 22 марта — ОАО «Владхлеб» «Свежий хлебушек».
«На первом этапе в проекте участвуют 35 торговых предприятий, расположенных во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Партизанске, Фокино. В дальнейшем планируется увеличение количества участников и расширение географии проекта. Адреса торговых точек указаны на сайте министерства», — рассказали в министерстве промышленности и торговли Приморья.
Стоит отметить, что социальная карта «Приморец» появилась в регионе 1 октября 2019 года. Её основная цель, по словам специалистов — улучшить качество жизни приморцев, которые нуждаются в социальной поддержке.
Проект направлен на 10 льготных категорий граждан, числе которых ветераны, участники ВОВ, люди с ограниченными возможностями.