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Posted 14 марта 2021, 23:56

Published 14 марта 2021, 23:56

Modified 20 августа, 12:56

Updated 20 августа, 12:56

Хлеб по низкой цене смогут купить владельцы карт «Приморец»

Хлеб по низкой цене смогут купить владельцы карт «Приморец»

14 марта 2021, 23:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Продукты
В крупных торговых сетях Приморского края с 15 и 22 марта стартует социальный проект «Добрый хлеб». Владельцы социальной карты «Приморец» смогут купить хлеб в магазинах по социальной цене, сообщили в правительстве региона.

Сотрудники министерства промышленности и торговли Приморья отметили, что цена «социальной» булки хлеба ну будет превышать 15 рублей. Это будет хлеб собственного производства магазинов-участников акции, весом до 500 граммов — продукцию отметят специальными ценниками и стикерами на торговой полке.

Акция пройдёт в крупных торговых сетях региона. С 15 марта — «Реми», «Фреш», «Самбери», с 22 марта — ОАО «Владхлеб» «Свежий хлебушек».

«На первом этапе в проекте участвуют 35 торговых предприятий, расположенных во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Партизанске, Фокино. В дальнейшем планируется увеличение количества участников и расширение географии проекта. Адреса торговых точек указаны на сайте министерства», — рассказали в министерстве промышленности и торговли Приморья.

Стоит отметить, что социальная карта «Приморец» появилась в регионе 1 октября 2019 года. Её основная цель, по словам специалистов — улучшить качество жизни приморцев, которые нуждаются в социальной поддержке.

Проект направлен на 10 льготных категорий граждан, числе которых ветераны, участники ВОВ, люди с ограниченными возможностями.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Льготы#Продукты
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