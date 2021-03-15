Хлеб по низкой цене смогут купить владельцы карт «Приморец»

Сотрудники министерства промышленности и торговли Приморья отметили, что цена «социальной» булки хлеба ну будет превышать 15 рублей. Это будет хлеб собственного производства магазинов-участников акции, весом до 500 граммов — продукцию отметят специальными ценниками и стикерами на торговой полке.