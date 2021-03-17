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Posted 17 марта 2021, 00:40

Published 17 марта 2021, 00:40

Modified 20 августа, 12:59

Updated 20 августа, 12:59

Во Владивосток с инспекцией едет замминистра

Во Владивосток с инспекцией едет замминистра

17 марта 2021, 00:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В предстоящие выходные, с 19 по 21 марта, Владивосток посетит заместитель министра культуры России Ольга Ярилова в рамках рабочего визита. За это время замминистра посетит основные учреждения культуры Приморья, проинспектирует строительство культурного центра на острове Русском, встретится с губернатором.

Ольга Ярилова посетит остров Русский, где осмотрит площадки образовательных комплексов Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии, а также проверит строительство общежития Российского государственного института сценических искусств и многоквартирных домов.

Планируется, что замминистра посетит Дальневосточный государственный институт искусств и другие учреждения. Также в планах - посещение государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость».

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#Культура#Приморский край#Владивосток#Новости
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