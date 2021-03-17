Во Владивосток с инспекцией едет замминистра

В предстоящие выходные, с 19 по 21 марта, Владивосток посетит заместитель министра культуры России Ольга Ярилова в рамках рабочего визита. За это время замминистра посетит основные учреждения культуры Приморья, проинспектирует строительство культурного центра на острове Русском, встретится с губернатором.

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