Во Владивосток с инспекцией едет замминистра

Posted 17 марта 2021, 00:40
Published 17 марта 2021, 00:40
Modified 20 августа, 12:59
Updated 20 августа, 12:59
Ольга Ярилова посетит остров Русский, где осмотрит площадки образовательных комплексов Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии, а также проверит строительство общежития Российского государственного института сценических искусств и многоквартирных домов.
Планируется, что замминистра посетит Дальневосточный государственный институт искусств и другие учреждения. Также в планах - посещение государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость».