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Posted 18 марта 2021, 02:19

Published 18 марта 2021, 02:19

Modified 20 августа, 13:00

Updated 20 августа, 13:00

Приморский край предлагает 60 тысяч рабочих мест

Приморье вошло в Топ-5 регионов — лидеров по числу вакансий

18 марта 2021, 02:19
Фото: Медиахолдинг1Mi. Приморский край предлагает 60 тысяч рабочих мест
Приморский край предлагает 60 тысяч рабочих мест

Роструд составил ТОП-10 регионов по данным портала «Работа в России», где на сегодняшний день доступно больше всего вакансий. Возглавили тройку лидеров Москва, Московская область и Красноярский край.

«Согласно данным портала „Работа в России“ наибольшее число вакансий разместили работодатели Москвы, Подмосковья и Красноярского края. Замыкают пятерку лидеров по числу вакансий Приморский край и Ростовская область», — рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Так, в Москве соискателям доступно более 137 тыс. вакантных рабочих мест. Около 68 тыс. рабочих мест в Московской области и 65 тыс. в Красноярском крае.

Далее следует Приморский край — 60 тыс. рабочих мест и Ростовская область — 52 тыс. рабочих мест. В Нижегородской, Амурской областях и Татарстане — примерно по 47 тыс. вакансий. Замыкают десятку регионов с наибольшим числом вакансий в стране — Краснодарский край (около 44 тыс. вакансий) и Санкт-Петербург. В Северной столице работодателям требуются более 38 тыс. различных специалистов.

Досье «Золотого Рога»

«Работа в России» — федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, а также содержащая иную информацию.

В настоящее время на портале размещена информация о более 1,5 млн вакантных рабочих местах.

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