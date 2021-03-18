Приморский бизнес получит ответы на свои вопросы в Единый день

«Ежедневно у предпринимателей возникает множество вопросов по поводу проведения плановых и внеплановых проверок контролирующих органов, о порядке их проведения, требованиях законодательства. Получить все необходимые разъяснения, индивидуальные консультации и помощь, причем от разных надзорных ведомств, также можно в центрах „Мой бизнес“», — рассказал Никифоров.