zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 18 марта 2021, 01:58

Published 18 марта 2021, 01:58

Modified 20 августа, 13:00

Updated 20 августа, 13:00

Приморский бизнес получит ответы на свои вопросы в Единый день

Приморский бизнес получит ответы на свои вопросы в Единый день

18 марта 2021, 01:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
25 марта в приморском центре «Мой бизнес» состоится Единый день приёма предпринимателей. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате — на вопросы представителей бизнеса ответят представители контрольно-надзорных органов и аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Встреча состоится 25 марта в период с 14:00 до 17:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Сообщается, что в мероприятии примут участие более десяти общественных организаций, ведомств, контрольно-надзорных органов, таких как ФНС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, МЧС, Минпромторг, сотрудники аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье и другие.

По словам гендиректора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, встреча даст возможность предпринимателям обратиться напрямую в контролирующие органы, получить необходимые консультации и оперативно решить имеющиеся проблемы.

«Ежедневно у предпринимателей возникает множество вопросов по поводу проведения плановых и внеплановых проверок контролирующих органов, о порядке их проведения, требованиях законодательства. Получить все необходимые разъяснения, индивидуальные консультации и помощь, причем от разных надзорных ведомств, также можно в центрах „Мой бизнес“», — рассказал Никифоров.

Работа по взаимодействию бизнеса и власти, снижению административного давления на предпринимателей, улучшению инвестиционного климата проводится в рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Материалы по теме
Приморский бизнес учат работать без потерьШесть городов Приморья признали самыми открытыми для ведения бизнесаЗаходите, пожалуйста: Коворкинг «Мой бизнес» после пандемии открыли для предпринимателей в Приморье
#Бизнес#Экономика#Приморский край#Владивосток#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика