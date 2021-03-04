Приморский бизнес учат работать без потерь

В Приморье продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». Его участниками стали уже 17 предприятий края, пять из них достигли первых результатов. Региональное министерство экономического развития рассказывает о лучших практиках.

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства Приморского края, по нацпроекту «Производительность труда» предприятиям на безвозмездной основе предлагается помощь, благодаря которой они могут улучшать условия труда своих сотрудников: применяя принципы бережливого производства, исключать лишние операции, делать работу проще и понятнее. Конечная цель нацпроекта — за счет роста производительности труда каждого сотрудника повысить финансовые показатели предприятия в целом, что позволит руководству направлять больше средств на обучение персонала, увеличение заработных плат, расширение производства. Неизменно это повлечет за собой и рост налоговых отчислений, являющихся базой для развития всей социальной сферы. Оператором проекта является АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК). «Первые приморские предприятия подключились к реализации нацпроекта в прошлом году и уже осенью продемонстрировали хорошие результаты. Тогда же участниками проекта стали предприятия „второй волны“, которые уже сейчас могут похвастаться первыми успехами», — рассказали в минэкономразвития. Так, Дальневосточный арматурный завод «Аскольд» в Арсеньеве вступил в нацпроект в сентябре 2020 года и планирует модернизировать оборудование, чтобы увеличить номенклатуру производимой продукции и выйти на лидирующие позиции на рынке. За первые три месяца работы по нацпроекту на заводе создали рабочую группу. Ее участники — более 30 человек — прошли обучение основам бережливого производства, картированию, автономному обслуживанию, системе 5С и методам быстрой переналадки оборудования. Предприятие подготовило собственных тренеров для обучения всех сотрудников завода инструментам бережливого производства. Эксперты ФЦК помогают бизнесу убрать или максимально минимизировать на производстве все виды потерь, в том числе лишние перемещения, перепроизводство, ожидание, незавершенное производство, излишние запасы, простой оборудования и так далее. По итогам реализации нацпроекта предприятие получит возможность получения льготного займа от Фонда развития промышленности России — до 300 миллионов рублей под 1%. «В настоящее время завод выпускает современную судовую трубопроводную арматуру для военного и гражданского флота, а также трубопроводную арматуру для атомных электростанций. Последняя разработка „Аскольда“ — тренажеры и компоненты для специальных спортивных площадок, на которых можно заниматься силовыми тренировками. Данные комплексы соответствуют всем условиям, чтобы устанавливать их во дворах, парках и скверах Приморья и всей России», — уточнили на предприятии. Ранее в Приморье на предприятиях — участниках «первой волны» — АО «Находкинский СРЗ» и ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» — состоялись первые торжественные выпуски пилотных потоков под управлением экспертов Федерального центра компетенций. Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским Указом Президента России Владимира Путина в 2018 году. Проект призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter