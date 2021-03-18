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Posted 18 марта 2021, 08:01

Published 18 марта 2021, 08:01

Modified 20 августа, 13:01

Updated 20 августа, 13:01

В Приморье сократились объёмы собственных доходов

В Приморье сократились объёмы собственных доходов

18 марта 2021, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Бюджет
Эксперты «Востокгосплана» проанализировали динамику показателей консолидированных бюджетов ДФО за 2020 год и пришли к выводу, что, несмотря на пандемию COVID-19 и сопутствующие ограничения, значительного падения доходов в регионах не случилось, но выросли бюджетные расходы.

Отмечается, что только в четырёх регионах Дальнего Востока зафиксировано сокращение объема собственных доходов по сравнению с уровнем 2019 года: в Республике Саха (Якутия) — на 3,8%, Приморском крае — на 4,3%, Хабаровском крае — на 0,2%, Сахалинской области — на 8,0%.

«В условиях снижения налоговых поступлений важным фактором, оказавшим поддержку региональным бюджетам, стало увеличение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета», — отметили аналитики.

Суммарный объем трансфертов регионам Дальневосточного федерального округа в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 90,1 миллиардов рублей или на 25%, в том числе объем дотаций — на 18%, субсидий — в 2 раза, субвенций — в 1,4 раза.

Объем других межбюджетных трансфертов снизился на 5,5 миллиардов рублей (на 5,7%) — это связано с плановым сокращением финансирования в Сахалинской области мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО.

В 2020 году бюджетные расходы в дальневосточных регионах также увеличивались с высоким, часто опережающим темпом по сравнению с доходами.

«Рост бюджетных расходов связан как с осуществлением непредвиденных расходов на борьбу с последствиями распространения коронавирусной инфекции (увеличение финансирования в сфере здравоохранения, предоставление дополнительных мер социальной поддержки и др.), так и с реализацией национальных проектов», — сообщили специалисты.

По итогам минувшего года в 7 из 11 регионов Дальнего Востока зафиксировано превышение расходов над доходами. Среди них наиболее острый дефицит сложился в Сахалинской области (-9,0%) и Приморье (-8,1%). С профицитом завершили год Амурская область (+2,0%), Магаданская область (+1,3%), Еврейская автономная область (+3,1%), Чукотка (+8,2%).

«В целях полноценного финансового обеспечения первоочередных расходов, в том числе на реализацию мероприятий, способствующих повышению качества жизни населения, необходимо выработать решение, которое позволит обеспечить сбалансированность бюджетов ДФО. Это создаст необходимые условия для достижения целей опережающего развития с темпами, превышающими среднероссийский уровень», — заключили эксперты «Востокгосплан».

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