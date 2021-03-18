В Приморье сократились объёмы собственных доходов

Суммарный объем трансфертов регионам Дальневосточного федерального округа в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 90,1 миллиардов рублей или на 25%, в том числе объем дотаций — на 18%, субсидий — в 2 раза, субвенций — в 1,4 раза.