Доходы от бизнеса у приморцев сократились почти на 20%

Реальные денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2020 году, по предварительным данным, снизились на 3,3%. Это самое сильное падение с 2016 года (на 5,7%), сообщили «Золотому Рогу» в Приморскстате.
Приморцы за 2020 году получили доходов из различных источников на 843 млрд рублей. В среднем на одного жителя (включая детей и неработающее население) пришлось по 37,1 тыс. рублей в месяц.
На заработную плату приходится две трети (68%) всех поступлений. Так, по сравнению с 2019 годом реальная заработная плата возросла на 1,9%. В номинальном выражении за 2020 год, по предварительным данным, она составила 49,7 тыс. рублей.
Немаловажный вклад в доходы приморцев вносят социальные выплаты (пенсии, пособия и социальная помощь). За 2020 год жителями края получено социальных выплат на 166,5 млрд рублей (20% от всех доходов). Средний размер пенсии на начало 2021 года составил 16 тыс. рублей, что в реальном выражении всего на 0,7% больше, чем на начало 2020 года.
На фоне несущественного роста заработной платы и пенсий в 2020 году значительно сократились доходы жителей края от предпринимательской деятельности — на 19%.
Пандемический кризис привел к сжатию спроса — потребительские расходы составили 28,3 тыс. рублей и сократились на 7% в годовом выражении. Тем не менее потребительские расходы занимали 76% общего объема. На оплату обязательных платежей и других взносов население направило 13% своих доходов.
Доля прироста сбережений во вкладах в объеме денежных доходов составила 2,5%.