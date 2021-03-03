Доходы от бизнеса у приморцев сократились почти на 20%

Доходы от бизнеса у приморцев сократились почти на 20%

Сегодня, 11:52ЭкономикаФото: ИК "Золотой Рог"Пандемический кризис привел к сжатию спроса
Доходы населения края в целом также уменьшились

Реальные денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2020 году, по предварительным данным, снизились на 3,3%. Это самое сильное падение с 2016 года (на 5,7%), сообщили «Золотому Рогу» в Приморскстате.

Приморцы за 2020 году получили доходов из различных источников на 843 млрд рублей. В среднем на одного жителя (включая детей и неработающее население) пришлось по 37,1 тыс. рублей в месяц.

На заработную плату приходится две трети (68%) всех поступлений. Так, по сравнению с 2019 годом реальная заработная плата возросла на 1,9%. В номинальном выражении за 2020 год, по предварительным данным, она составила 49,7 тыс. рублей.

Немаловажный вклад в доходы приморцев вносят социальные выплаты (пенсии, пособия и социальная помощь). За 2020 год жителями края получено социальных выплат на 166,5 млрд рублей (20% от всех доходов). Средний размер пенсии на начало 2021 года составил 16 тыс. рублей, что в реальном выражении всего на 0,7% больше, чем на начало 2020 года.

На фоне несущественного роста заработной платы и пенсий в 2020 году значительно сократились доходы жителей края от предпринимательской деятельности — на 19%.

Пандемический кризис привел к сжатию спроса — потребительские расходы составили 28,3 тыс. рублей и сократились на 7% в годовом выражении. Тем не менее потребительские расходы занимали 76% общего объема. На оплату обязательных платежей и других взносов население направило 13% своих доходов.

Доля прироста сбережений во вкладах в объеме денежных доходов составила 2,5%.

Сюжеты:
Приморье
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