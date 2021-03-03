Доходы от бизнеса у приморцев сократились почти на 20%

Немаловажный вклад в доходы приморцев вносят социальные выплаты (пенсии, пособия и социальная помощь). За 2020 год жителями края получено социальных выплат на 166,5 млрд рублей (20% от всех доходов). Средний размер пенсии на начало 2021 года составил 16 тыс. рублей, что в реальном выражении всего на 0,7% больше, чем на начало 2020 года.