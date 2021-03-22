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Posted 22 марта 2021, 00:44

Published 22 марта 2021, 00:44

Modified 20 августа, 13:02

Updated 20 августа, 13:02

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах

Приморцы стали брать гораздо меньше потребительских кредитов

22 марта 2021, 00:44
Фото: Медиахолдинг1Mi. Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах
Сюжет
Деньги
Приморский край показал серьезную динамику снижения потребкредитования и оказался на третьем месте среди регионов России

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года было выдано 1,15 млн потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в феврале 2020 года — 1,30 млн ед.)

При этом по сравнению с январем в феврале 2021 года количество выданных потребкредитов сократилось на 1,2% (в январе 2021 г. — 1,17 млн ед.).

«Таким образом, тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной, — констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР). При этом если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением ПКР снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным и за счет качественных заемщиков. Это может позволить банкам формировать кредитный портфель хорошего кредитного качества, снижать затраты на взыскание и работу с проблемной задолженностью, а также повышать лояльность целевых категорий клиентов».

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в феврале 2021 года было выдано в Москве (61,2 тыс. ед.), Московской области (52,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (44,7 тыс. ед.), республиках Башкортостан (40,1 тыс. ед.) и Татарстан (39,3 тыс. ед.), а также в Свердловской области (37,8 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (37,4 тыс. ед.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов — лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Оренбургская (-16,8%), Тюменская область (-16,8%) и Кемеровская (-15,1%) области, а также Приморский (-15,0%) и Алтайский (-14,1%) края. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 6,5% и 4,2% соответственно.

Если в феврале 2020 года в Приморье их было выдано 20 291 ед., то за этот же период нынешнего года — 17 241 ед. В рейтинге динамики количества потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в феврале 2021 г. Приморье находится на 24-м месте.

При это в ТОП-30 больше нет ни одного региона Дальнего Востока - Приморский край оказался единственным представителем ДФО в этом списке.

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