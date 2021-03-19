Приморье стало единственным регионом Дальнего Востока в Топ-30 России по объемам ипотечного кредитования

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг 2,92 миллионов рублей — это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщили в НБКИ.

Фото: с сайта НБКИ По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель вырос на 14,6%. Также, в феврале 2021 года вырос средний размер ипотечных кредитов — на 4% по сравнению с январём 2021 года (2,81 миллиона рублей). «Средний размер ипотечного кредита растет уже около года. После снижения весной прошлого года, в дальнейшем он не только вернулся к „докарантинному“ уровню, но и превысил его. Росту данного показателя, в первую очередь, способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки. В то же время, снижение ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», — рассказал гендиректор НБКИ Александр Викулин. В феврале 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 российских регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (6,41 миллионов рублей), Московской области (4,67 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (3,87 миллиона рублей), а также в Приморском крае (3,36 миллиона рублей) и Ленинградской области (3,22 миллиона рублей). Фото: с сайта НБКИ Приморский край стал единственным дальневосточным регионом в рейтинге Топ-30. Так, в феврале 2020 года средний размер кредита в Приморье составил 3 293 365 рублей. За год динамика изменений не показала резкого роста — показатель вырос на 2% и составил 3 359 095 в феврале 2021 года. По динамике среднего чека выданных ипотечных кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наивысший рост показателя в январе продемонстрировали Воронежская (+24,0%), Тюменская (+21,6%) и Московская (+21,6%) области, а также Москва (+21,1%) и Самарская область (+20,2%) области.

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