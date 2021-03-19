Популярность кредиток в Приморье выросла

В 2021 году в России было выдано 0,83 миллиона новых кредитных карт, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Выпуск новых кредитных карт сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 0,87 миллиона.

При этом по сравнению с январём 2021 года в феврале количество выданных кредитных карт выросло на 15,4%. «В необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне. Вместе с тем, мы видим, что темпы выдачи кредитных карт постепенно восстанавливаются. Так, сокращение в феврале 2021 года составило всего 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом восстановление сегмента кредитных карт, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по „кредиткам“ (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т. д.)», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Наибольшее количество новых кредитных карт в российских регионах в феврале 2021 года было выдано в Москве (51,9 тыс. ед.), Московской области (40,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (33,6 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (30,6 тыс. ед.) и Свердловской области (26,6 тыс. ед.). В большинстве регионов РФ в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено сокращение количества выдачи новых кредитных карт. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Самарская область (-16,6%), Краснодарский край (-15,2%), Саратовская (-14,8%) и Нижегородская (-13,5%) области, а также Москва (-12,2%), Московская область (-11,3%) и Санкт-Петербург (-10,4%). Однако в части регионов, наоборот, был зафиксирован рост выдачи кредиток — в Кемеровской области (+12,2%), Алтайском (+7,9%) и Ставропольском (+4,3%) краях, а также в Иркутской области (+3,9%) и Приморском крае (+3,3%). Популярность кредитных карт выросла в Приморье за год на 3,3% — с 12 661 ед. в феврале 2020 года до 13 085 ед. в феврале 2021-го.

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