Чем обернулись Приморью дефицит и подорожание бензина

«Инфляция продовольственных товаров по сравнению с февралем прошлого года составила 6,3%. В январе она была на уровне 7,1%. Значительно замедлился рост цен на овощи благодаря увеличению поставок как местных, так и производителей из других регионов страны. В результате капуста стала стоить дешевле, чем в феврале 2020 года, а огурцы, помидоры и чеснок — меньше, чем в январе 2021 года. Значительно медленнее, чем в целом по стране, дорожал картофель», — рассказали в Банке России.