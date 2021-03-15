В Приморье подорожал бензин всех марок

В феврале 2021 года наблюдалась относительная стабилизация ценовой ситуации в потребительском сегменте Приморского края. Индекс потребительских цен на товары и услуги остался на уровне предыдущего месяца и составил 100.5%.

Как считают специалисты Приморскстата, принятые Правительством Российской Федерации меры, направленные на сдерживание роста цен на социально значимые товары первой необходимости способствовали замедлению продовольственной инфляции до 0.4% после 0.9% в январе. Охлаждение потребительского спроса после новогодних праздников и низкие доходы населения также способствовали снижению цен. Так, удорожание продуктов питания, по сравнению с предыдущим месяцем, замедлилось более чем в 2 раза, чем в большей мере способствовало снижение цен на овощи (на 2.7%). Свежие помидоры и огурцы подешевели на 4.5% и 5.8%, чеснок и морковь на 1% и 2%, соответственно. В то же время подорожал картофель на 9%. Из фруктов возросли цены на бананы на 8%, снизились — на лимоны, апельсины и груши на 2-6%. Решение производителей повысить отпускную стоимость на мясо птицы и яйца способствовало удорожанию куриных окорочков и яиц на 2-3%, кур охлажденных и мороженых — на 4%. Печень говяжья за месяц стала дороже на 6%. Январское снижение цен на сахар (на 3%), в феврале вновь сменилось ростом на 0.7%. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, булочные изделия сдобные из пшеничной муки высшего сорта штучные, хлопья из злаков стали дороже на 0.5-1%, мука пшеничная — на 0.5%. В линейке рыбопродукции выше среднего уровня подорожали икра лососевых рыб отечественная, кальмары мороженые, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (на 2-7%). Из непродовольственных товаров рост цен в феврале отмечен на отдельные виды моющих и чистящих средств, парфюмерно-косметических товаров, мебели, строительных материалов. Бензин автомобильный всех марок подорожал на 1.9%. В феврале авиаперелеты подорожали на 3%, проезд в купейных вагонах скорого нефирменного поезда дальнего следования — на 5%. В сфере бытовых услуг химчистка мужского костюма, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, установка пластиковых окон подорожали на 2-5%.

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