Прости нам долги наши: Технология банкротства бьет рекорды популярности

«Обратите внимание также на массовый мутный поток новой рекламы по типу „Кредит не придется возвращать — приходи к нам и законно освободишься от задолженности“. Это как? Заплати нам за услугу освобождения от долгов, а завтра наши телефоны перестанут отвечать на твои звонки? В итоге просрочка по кредиту только увеличится, к тому же набегут пени и штрафы, а долг не исчезнет по мановению волшебной палочки. Банкротство физического лица возможно, но я бы никому не порекомендовал пройти эту тяжелую процедуру, лучше уж смолоду заботиться о своей репутации, не попадая пожизненно в черные списки и не передавая эту репутацию по наследству своим детям», — добавил Митрофанов.