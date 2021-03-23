Три миллиона рублей без залога дают предпринимателям Приморья

«Для начинающих предпринимателей, которые зарегистрировали ИП или ООО в течение месяца, мы подготовили специальный продукт „Старт“. По нему можно получить до пяти миллионов рублей по ставке, равной ключевой ставке Банка России, — на сегодня это 4,5%. Это максимальная ставка, по которой мы сейчас предоставляем микрозаймы. „Стартапы“ могут направить средства как на пополнение оборотных средств, так и на покупку действующего бизнеса или франшизы, на первоначальный взнос по договору лизинга и другие цели», — рассказала директор МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» Елена Карионова.