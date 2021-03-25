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Posted 25 марта 2021, 06:34

Published 25 марта 2021, 06:34

Modified 20 августа, 13:05

Updated 20 августа, 13:05

В южной части Приморского края ожидается дефицит осадков

Рослесхоз взял обстановку в Приморье на особый контроль

25 марта 2021, 06:34
Фото: Медиахолдинг1Mi. В южной части Приморского края ожидается дефицит осадков
Сюжет
Пожар
С 24 по 28 марта в южной части Приморского края ожидается дефицит осадков

Лесопожарная обстановка на Дальнем Востоке была в фокусе внимания Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, заседание которого состоялось 24 марта 2021 года. На обратную связь в формате ВКС были вызваны региональные лесные ведомства Амурской области, Приморья и Забайкалья, сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Федеральный штаб поручил им усилить информирование населения о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на природе, обеспечить своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров. Своему департаменту по ДФО Рослесхоз поручил взять на особый контроль заключение контрактов на выполнение авиационных работ по охране лесов от пожаров в Приморском крае, а также проконтролировать сроки готовности к работам по тушению лесных пожаров работников лесопожарных формирований Приморского и Забайкальского краев.

Одна из ключевых задач весеннего лесопожарного периода — не допустить переход огня в лес с сопредельных территорий сельхозназначения, запаса и иных категорий. Такой переход стал причиной двух из пяти возникших за последние сутки лесных пожаров в Амурской области.

По прогнозу, с 24 по 28 марта в южной части Приморского края ожидается дефицит осадков. В западной и центральной части Приморского края и южной части Забайкальского края возможно усиление ветра выше 18 м/c.

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#Общество#Приморье#Новости#Пожар#Безопасность#Лес
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