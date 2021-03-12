Пожароопасный сезон в Приморье начнётся 20 марта

Пожароопасный сезон в Приморье начнётся 20 марта

Сегодня, 14:54ОбществоФото: Медиахолдинг1MiКроме Владивостокского ГО о пожарной опасности объявят ещё в 19 районах
С 20 марта во Владивостокском городском округе и ещё 19 муниципалитетах Приморья начнётся пожароопасный сезон. В остальных районах его объявят в апреле, сказано в постановлении правительства региона.

20 марта пожароопасный сезон начнётся в Артёмовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском и Уссурийском городских округах, Большом Камне и ЗАТО Фокино, в Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском, Хасанском и Шкотовском районах.

10 апреля пожарную опасность объявят в Арсеньевском, Дальнереченском и Лесозаводском городских округах, Спасске-Дальнем, в Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Пожарском, Спасском, Тернейском, Черниговском и Яковлевском районах. 15 апреля — в Чугуевском и Красноармейском районах.

Напомним, во время пожароопасного сезона запрещено: разводить костры в непредусмотренных для этого местах, бросать горящие спички, окурки, стёкла, оставлять без присмотра материалы и предметы, пропитанные керосином, бензином и другими горючими веществами, курить/пользоваться открытым огнём вблизи горючего, жечь хворост, траву, лесную подстилку вблизи леса.

Сюжеты:
Приморский край
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