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Posted 25 марта 2021, 00:09

Published 25 марта 2021, 00:09

Modified 20 августа, 13:05

Updated 20 августа, 13:05

Офицеры управлений отделов и служб сдают упражнения

У штабистов ТОФ проверят физподготовку

25 марта 2021, 00:09
Фото: Медиахолдинг1Mi. Офицеры управлений отделов и служб сдают упражнения
Сюжет
Спорт
На Тихоокеанском флоте стартовала проверка уровня физической подготовленности военнослужащих штаба ТОФ.

В ходе контрольной проверки, которая проводится под общим руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Дениса Березовского, на базе спортивного комплекса Приморского соединения морской пехоты офицеры управлений отделов и служб сдают упражнения на основные физические качества — силу, быстроту и выносливость. В соответствии с возрастной группой можно выбрать бег на 60,100, 400 м, кросс на 1, 3 или 5 км, подтягивания, отжимания, выход силой, подъём переворотом, толчок гирь, или плавание на 100 и 500 метров.

Для приёма нормативов сформирована комиссия, которую возглавляет помощник командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке полковник Сергей Васильев. Итоги контрольной проверки будут подведены через неделю.

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#Спорт#Приморье#Новости#Минобороны
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