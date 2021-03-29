Комплексное развитие приморских сёл пройдёт с помощью благоустройства территорий и льготной ипотеки

«В этом году на улучшение жилищных условий на селе будет направлено еще 6,5 миллионов рублей. Также предусмотрены субсидии на благоустройство сельских территорий — 6 миллионов рублей. Они предоставляются муниципальным образованиям на конкурсной основе», — отметили в ведомстве.