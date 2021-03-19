Надо что-то делать: В приморском селе пустуют квартиры

Глава Партизанского городского округа Олег Бондарев провел первую в этом году информационную встречу с населением в с. Авангард, сообщает сайт администрации.
Выступая перед жителями села Авангард, Олег Бондарев отметил, что в минувшем году впервые в истории в благоустройство с. Авангард была вложена огромная сумма денежных средств – около 27 миллионов рублей. Заасфальтированы ул. Вишнева и ул. Кирова, отремонтированы две придомовые территории, кровля крыши по ул. Павлова, 7. Проведены ремонтные работы и в школе.
Эта работа будет продолжена. Также будут проводиться работы по благоустройству сквера в селе, а в рамках программы «Комфортная среда», отремонтируют кровлю крыши по ул. Павлова, 6.
Главе города жителям села было задано немало вопросов. Касались они все тех же ремонтных работ, приведения в порядок территории стадиона, выявления пустующих квартир, сноса ветхого жилья, работы управляющих компаний.
Все эти вопросы внесены в протокол, в обязательном порядке они будут решаться профильными отделами и службами округа под непосредственным контролем главы.
Одна из жительниц села поблагодарила главу за предоставления жилья детям сиротам. И эта благодарность действительно заслуженная, ведь город, реализуя муниципальную программу, старается не только более эффективно расходовать федеральные средства, увеличивая количество предоставляемого жилья данной категории граждан, но и вкладывает средства местного бюджета.
Кроме главы города в мероприятии приняли участие прокурор города Дмитрий Дениш, начальник Отдела надзорной деятельности Главного Управления МЧС по ПК Михаил Чанышев, заместитель начальника ОМВД по Партизанскому городскому округу Сергей Цакун, представитель КГБУЗ «Партизанская городская больница №1» Анна Биктулова.
Вопросы были ко всем представителям этих служб. Касались они работы ФАПа, местных участковых и охраны правопорядка в целом, также много вопросов было о работе пожарных подразделений.