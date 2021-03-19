Надо что-то делать: В приморском селе пустуют квартиры

Выступая перед жителями села Авангард, Олег Бондарев отметил, что в минувшем году впервые в истории в благоустройство с. Авангард была вложена огромная сумма денежных средств – около 27 миллионов рублей. Заасфальтированы ул. Вишнева и ул. Кирова, отремонтированы две придомовые территории, кровля крыши по ул. Павлова, 7. Проведены ремонтные работы и в школе.