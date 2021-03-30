ЦУР помог избавиться от недобросовестной УК жителям многоквартирного дома во Владивостоке

В ситуацию вмешался губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В социальные сети главы региона написали горожане. В своем обращении они просили разобраться с управляющей компанией «ККУ» и помочь ее сменить, так как она не занимается благоустройством МКД, да и вообще ничем не занимается в отношении дома по улице Зои Космодемьянской, 14.
Центр управления регионом и правительство Приморья зафиксировали обращение и передали в государственную жилищную инспекцию Приморского края. ГЖИ провела проверку, в результате которой дом передали под управление «Регион-ЖКХ».
Собственники остались довольны и поблагодарили правительство и ЦУР.
Напомним, Центр управления регионом совместно с правительством края занимается обработкой жалоб и обращений жителей Приморья. Рассказать о своей проблеме вы можете на странице @tsur25 в социальной сети ВКонтакте и @tsur_25 в Instagram. А также на своей личной странице с отметками @tsur25 (ВК) и @tsur_25 (Instagram), @primorskykray (ВК) и @primorskyadmin (Instagram). Круглосуточная система мониторинга «Инцидент Менеджмент» фиксирует сообщения о проблемах на открытых площадках в сети Интернет.