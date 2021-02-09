Корда: «Мы возмущены тем, что у кого-то хватает смелости оскорблять ветерана»

Корда: «Мы возмущены тем, что у кого-то хватает смелости оскорблять ветерана»

Сегодня, 10:48
Политика
В приморской организации «Волонтёры победы» возмущены тем, что Алексей Навальный позволил себе оскорбить ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Руководитель объединения Анастасия Корда считает, что подобное в отношении участников ВОВ — недопустимо.

«Волонтеры Победы Приморского края просят уважительно относиться к ветеранам Великой Отечественной войны! Ветераны Великой Отечественной войны – это люди, которые в прямом смысле прошли огонь и воду, они жертвовали своими жизнями и здоровьем за будущие своей Родины! Важная задача нашего поколения – бороться с фальсификацией истории. К сожалению, мы последние, кто может от первого лица услышать историю событий Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы чтят память ушедших героев той страшной войны, уважают и ценят тех, кто ещё, к счастью, с нами. Важно помнить, что прежде, чем высказывать какую-либо информацию, ее необходимо тщательно проверять! В век технологий существует множество архивных источников, в которых публикуется заверенные документы различных исторических событий. Также существуют федеральные, областные, городские архивы, где хранится вся документация. Мы возмущены, что у кого-то хватает смелости оскорблять и неуважительно относится к ветерану Великой Отечественной войны – Артеменко Игнату Сергеевичу, награжденному медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени»», — сказала Анастасия Корда, руководитель регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы».

Напомним, Алексей Навальный и его сторонники продолжают издеваться над ветераном Игнатом Артеменко. Так в Сети отреагировали на утверждения журналистки Божены Рынской о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го. Из архивных документов следует, что Артеменко уже с 1942 года с оружием в руках помогал партизанскому подполью.

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