В Минэнерго объяснили рост цен на бензин при дешёвой нефти

«Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку», — сказал Сорокин.