Чем обернулись Приморью дефицит и подорожание бензина

Годовая инфляция в Приморском крае уменьшилась на 0,1 процентного пункта и составила 5,0%, согласно данным за февраль 2021 года, сообщили в Дальневосточном ГУ Банка России. Приморский показатель ниже общего по ДФО — 5,1% и России в целом — 5,7%.

Специалисты отмечают, что в этот период зафиксировано снижение инфляции на продукты питания, которое компенсировало ускорение роста цен на бензин. «Инфляция продовольственных товаров по сравнению с февралем прошлого года составила 6,3%. В январе она была на уровне 7,1%. Значительно замедлился рост цен на овощи благодаря увеличению поставок как местных, так и производителей из других регионов страны. В результате капуста стала стоить дешевле, чем в феврале 2020 года, а огурцы, помидоры и чеснок — меньше, чем в январе 2021 года. Значительно медленнее, чем в целом по стране, дорожал картофель», — рассказали в Банке России. Увеличение стоимости кормов и ветеринарных препаратов, вспышки птичьего гриппа в некоторых регионах привели к ускоренному росту цен на яйца и куриное мясо. По мнению сотрудников Центробанка, стабилизировать рост цен должно соглашение о сдерживании цен, подписанное крупнейшими производителями в марте, а также меры господдержки. Цены на непродовольственные товары в феврале росли быстрее, чем в январе — 5,0% против 4,6%. Основная причина роста — уменьшение поставок бензина в регион, после приостановки производства топлива. Свой вклад в рост цен на бензин внесла и плановая индексация налога на добычу полезных ископаемых и акцизов на топливо. Что касается медицинских товаров и лекарств, специалисты фиксируют снижение роста цен из-за падения спроса. «Восстановление потребительского спроса позволило крупным розничным сетям начать перенос накопленных ранее издержек в цены, что повлияло на повышение годовой инфляции в России. В Приморье же, несмотря на увеличение спроса, инфляция снизилась — в первую очередь, из-за замедления роста цен на продукты питания, особенно овощи. Это компенсировало даже влияние временного подорожания топлива», — рассказал главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич. Специалисты Центробанка отмечают, что согласно прогнозу годовая инфляция вернётся к показателям — около 4%. Произойти это должно в первой половине 2022 года, после чего показатель будет находиться на этом уровне и дальше.

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