Вы стройте, гектары будут

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил выдавать успешно освоившим «Дальневосточный гектар» предпринимателям ещё один участок. По его словам, действие программы необходимо расширять. «Золотой Рог» разбирался, насколько идея властей выдавать земельные участки на Дальнем Востоке оказалась успешной и какие проекты реализуют приморцы на полученной территории.
Закон о «Дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016. С тех пор инициатива претерпела некоторую либерализацию. Например, получить землю теперь можно поблизости от крупных населённых пунктов — Владивостока, Артёма и Находки. Какие же условия ставят перед гектарщиками сегодня?
Глава Миквостокразвития Алексей Чекунков уже заявил, что в скором времени законопроект о выделении второго гектара поступит на рассмотрение депутатов Государственной думы.
«Такой законопроект внесен в Правительство, внесение в Государственную думу мы ожидаем в ближайшее время, чтобы с августа этого года люди, успешно освоившие первый гектар, могли бесплатно получить второй», — сказал Чекунков журналистам.
Инициатива о выделении дополнительного участка принадлежит предпринимателю Михаилу Утробину. Он развивает фермерское хозяйство на «Дальневосточном гектаре» в Хабаровском крае.
«Коллеги, во время рабочей поездки на Дальний Восток мы обсуждали тему получения дальневосточного гектара, в том числе на встрече с участниками этой программы и теми, кто только хотел вступить в неё. Тогда один из предпринимателей — Михаил Утробин — предложил скорректировать правила, чтобы при удачном освоении дальневосточного гектара была возможность получить ещё один такой участок для ведения хозяйства. Он сам успешно развивает своё дело и взял ещё десять гектаров для расширения производства, но уже вне программы. То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы и запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям — очень правильное. Надо расширять возможности программы», — сказал Михаил Мишустин на совещании с членами правительства.
Получатели земельных участков могут рассчитывать на помощь государства. Землевладельцам положены льготные кредиты, гранты, субсидии и административная поддержка. Также участники программы «Дальневосточный гектар» могут предоставить землю, полученную по программе, в качестве залога для обеспечения «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых.
По данным АРЧК, наибольшей популярностью пользуются такие меры поддержки, как субсидии на развитие животноводства в личных подсобных хозяйствах, гранты на поддержку создания хозяйств, грант «Начинающий фермер», льготное кредитование МСП. Кроме того, высоко востребована мера поддержки по льготному предоставлению древесины для строительства жилья.
«Программа „Дальневосточный гектар“ — это актуальное решение для тех, кто хочет жить и работать на своей земле. Во всем многообразии возможных видов использования „гектаров“ наиболее популярными стало строительство жилья, фермерство, предпринимательство и туристические проекты. Участие в программе выгодно, так как землю можно получить бесплатно, быстро и без лишних формальностей», — рассказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.
В октябре прошлого года власти приняли решение расширить объём земель, доступных для использования по программе «Дальневосточный гектар» в Приморье, за счет буферных зон вокруг крупных городов. Так, получить участок теперь можно на территории Надеждинского, Шкотовского и Партизанского муниципальных районов.
В марте 2021 года стало известно, что владельцы первых 35 участков смогут получить землю в собственность до истечения прописанного в законе пятилетнего срока. Такую возможность предоставили тем, кто возводит на «гектаре» жильё. Кроме того, площадки должны соответствовать одному из введённых Михаилом Мишустиным условий.
«В перечень вошли четыре критерия, гражданин вправе выбрать любой из них. Во-первых, это наличие на земельном участке объекта капитального строительства (в том числе незавершённого). Во-вторых, средства, вложенные в эту землю (не менее 30 тыс. рублей). В-третьих, если человек продаёт продукцию, которую произвёл или вырастил на этом участке, доход от этой деятельности на момент подачи заявления должен составлять не менее 30 тыс. рублей. В-четвёртых, наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка», — следует из сообщения правительства РФ.
Чтобы подтвердить соответствие заявки одному из этих критериев, гражданин должен предоставить необходимые документы. При наличии на участке объекта капитального строительства также потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости либо технический план, если строительство ещё не завершено.
Профессор кафедры математических методов в экономике ДВФУ Александр Абрамов считает, что программа позволила бы существенно уменьшить текущий отток населения в регионе. Однако для этого необходимо принять ряд дополнительных мер поддержки.
«Одним из сложных, но реализуемых направлений решения проблем с народонаселением как раз и является комплексный подход к реализации ФЗ о „Дальневосточном гектаре“, заключающийся в его финансовом обеспечении; формировании новых органов местного самоуправления и поддержке действующих органов муниципальной власти; экономической интеграции и прослеживаемости реализуемого социального эксперимента», — сказал Абрамов.
Он подсчитал, что если выдать 100 тысяч гектаров только в Приморском крае, то на этих участках можно построить примерно 100 тысяч домов, каждый площадью 80-100 квадратных метров, или 8–10 миллионов квадратных метров комфортного жилья. Таким образом, жилая площадь в регионе может увеличиться на 20-25%.
«Это могло бы стать прорывом в решении демографических и миграционных проблем и обеспечить домами 300-400 тысяч человек», — подчеркнул Абрамов.
По его расчётам, гражданам понадобится около одного триллиона рублей на освоение участков. Привлечь средства поможет создание системы кредитования домохозяйств.
«Поскольку первоначально земля будет на некоторое время выведена из рыночного оборота, традиционные ипотечные схемы будут применяться здесь ограниченно и в той части, в которой будут работать схемы страхования новой недвижимости, возведённой на „нерыночной“ земле. Следовательно, предстоит обратить внимание на потенциал небанковских инструментов кредитования „дальневосточного гектара“: кредитные кооперативы, кассы взаимопомощи граждан, малые инвестиционные фонды, специализирующихся на небольших инвестиционных проектах. Механизмов, ориентированных на решение проблем жилищного строительства, пока недостаточно», — считает Абрамов.
Лишь после принятия всех мер, уверен учёный, можно принимать инициативы о выделении дополнительных земельных участков.
В Приморье реализуется немало инициатив на «Дальневосточных гектарах». Братья Дмитрий и Сергей Ивановы оформили 16 гектаров в районе села Алексеевка Надежинского района.
«Уже получили разрешение на раскорчёвку, в прошлом году посадили первый виноградник. Лозы будут расти 3-4 года. Это время будем заниматься дальнейшим развитием проекта», — сказал Дмитрий Иванов.
В итоге на участке должна появиться семейная усадьба, куда сможет приехать любой желающий: отдохнуть, провести время на природе и попробовать вино местного производства.
Со стартом активного этапа реализации проекта Дмитрий планирует взять ещё один гектар — в соответствии с инициативой премьер-министра Мишустина.
Ещё один любопытный проект — вертолётная площадка. Владимир Пантелеев из Владивостока занимается вертолётным спортом и поддерживает жизнь аэродрома в селе Рощино.
«Я увлекаюсь вертолётным спортом уже очень давно. Когда появилась возможность приобрести землю — взял участок в селе Рощино Красноармейского района и построил пару ангаров для обслуживания техники. Но выяснилось, что этого участка недостаточно, — нужны дополнительные площади. На помощь подоспела программа „Дальневосточный гектар“, по которой удалось взять ещё около гектара рядом с моим собственным участком. И это бесплатно! На сегодняшний день я разместил вертолётную площадку, а в будущем здесь появятся навесы для хранения воздушной техники», — приводит слова Владимира Пантелеева пресс-служба «Агентства по развитию человеческого капитала».
Гектарщики объединяются в целые населённые пункты. Так, в южной части Хабаровского края возникло село Дальневосточное. Однако местные жители уже столкнулись с отсутствием необходимой инфраструктуры — школ, ФАПов и так далее.
Сейчас на Дальнем Востоке оформлено около 85 тысяч гектаров. Общая площадь предоставленных земельных участков — около 60 тысяч гектаров. Почти 43% заявителей оформляют участки для жилищного строительства. 37% процентов предпочли сельское хозяйство. 10% на «гектарах» занимаются предпринимательством: открывают магазины, кафе, технические центры, автомойки и так далее. Ещё 7% — развивают там проекты в сфере туризма и рекреации.
«Многие люди подошли креативно, создают пространства для коллективных активностей. Это и школа карате на Курильских островах, Центр иппотерапии, где лошадки помогают детям. Молодежь наша в Якутии предлагала создать базу тик-токеров. Думаю, различные социальные сети, интернет-проекты также могут на гектарах реализоваться, особенно в таких необычных местах, как Арктика», — заявил глава Минвостокразвития на форуме PrоДФО.
Анна САТИМОВА.