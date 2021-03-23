Второй «ДВ гектар»: Чиновники наконец-то услышали Мишустина

Второй «ДВ гектар»: Чиновники наконец-то услышали Мишустина

Сегодня, 12:58ЭкономикаФото: government.ruПодготовлен закон о расширении программы «Дальневосточный гектар»
На совещании с членами правительственной комиссии по Дальнему Востоку глава кабинета министров России Михаил Мишустин потребовал оперативно выполнить его поручение о расширении программы «Дальневосточный гектар», которое было отдано более полугода назад.

Спустя несколько дней министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил о начавшейся работе в этом направлении. Он сообщил, что соответствующий закон разработан и направлен в правительство.

«В течение четырёх с половиной лет гражданин занимается на гектаре тем видом деятельности, который он продекларировал на старте и дальше ему нужно доказать - подать декларацию, что он проинвестировал в освоение гектара не менее 30 тысяч рублей. Тогда первый „Дальневосточный гектар“ поступает в собственность гражданина, и он может обратиться за получением второго», - отчитался министр.

Министр отметил, что второй гектар можно получить и быстрее. Если на первом участке собственник построил дом или взял ипотеку, то можно подать декларацию досрочно.

Напомним, что первый «Дальневосточный гектар» может получить любой желающий, но чтобы получить второй, необходимо успешно освоить первый. Предполагается, что нововведение начнёт действовать с 1 августа 2021 года.

Сюжеты:
Приморье
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