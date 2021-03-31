zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Осовременить сёла решили в Приморье

31 марта 2021, 00:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
15 муниципальных образований Приморья станут участниками программы «Комплексное развитие сельских территорий». В сёлах региона построят и отремонтируют и построят новые социальные объекты, сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства.

По словам специалистов, на подпрограмму «Современный облик сельских территорий» нужно более 1,3 миллиарда рублей в 2022 году и более 500 миллионов рублей в 2023-м.

С помощью этих средств будут построены и отремонтированы детские сады, дома культуры, спортивные комплексы, очистные сооружения. Всего планируется реализовать около 60 мероприятий в 15 муниципальных образованиях края.

«Желание получить субсидии изъявили Анучинский, Пограничный, Октябрьский, Хорольский, Ханкайский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Пожарский, Спасский и Черниговский муниципальные районы, Артемовский и Уссурийский городские округа», — отметили в ведомстве.

Как рассказали в краевом минсельхозе, заявочная документация проектов уже направлена в Министерство сельского хозяйства России, где она пройдет процедуру конкурсного отбора.

Стоит отметить, что «Современный облик сельских территорий» — третье направление госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которое начнёт работать в Приморском крае с 2022 года.

Материалы по теме
В Приморье возобновляется вертолетный рейс в села Тернейского районаВ приморском селе Красный Яр появилась система видеонаблюденияНадо что-то делать: В приморском селе пустуют квартиры
#Новости#Владивосток#Технологии#Сельское хозяйство#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56