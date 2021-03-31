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Специалисты раскрыли хлебные места в Приморье

30 марта 2021, 23:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
На первом месте - заместитель директора по персоналу
На каких должностях в Приморье можно больше всего заработать

Портал Superjob опубликовал данные исследования о том, на каких должностях в Приморье можно больше всего заработать. Как оказалось, самую высокую зарплату в приморской столице наниматели готовы платить менеджерам и руководителям.

На первом месте по обещанной заработной плате — заместитель директора по персоналу, который может получать от 100 000 до 120 000 рублей в месяц. Следом идет начальник группы по обучению персонала, труд которого работодатель оценивает в 80 000 — 87 000 рублей.

От 70 000 и выше готовы платить старшему менеджеру по развитию отношений с клиентами среднего бизнеса, а ровно 70 000 рублей обещают руководителю группы продаж.

Замыкает список начальник бюро по расчётам с рабочими и служащими. Такой специалист может зарабатывать 60 000 — 66 000 рублей.

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