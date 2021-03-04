Приморцев приглашают пройти бесплатные экспресс-курсы и получить работу

Жителей Приморья, желающих найти работу, освоить новые навыки и связать свою жизнь со строительными бизнесом, приглашают подать заявки на проект «Кадры для бизнеса. Стройка».

Как сообщили в правительстве Приморского края, экспресс-программа бесплатного обучения строительным специальностям стартует 22 марта. Ее выпускники получат гарантированную работу. Подать заявку можно на сайте центра «Мой бизнес». Обучение будет проходить на базе Приморского политехнического колледжа по пяти специальностям: бетонщик, каменщик, арматурщик, формовщик и сварщик. Все эти направления востребованы в строительной сфере края. Окончившие программу получат свидетельство о прохождении курсов и будут трудоустроены в таких строительных компаниях, как «Вива» и домостроительный комбинат «Приморье». Именно они являются партнерами проекта «Кадры для бизнеса. Стройка». «Выпускникам проекта предложат трудоустройство с зарплатой на начальном этапе от 40 000 рублей с возможностью карьерного роста. Работу можно будет выбрать на объектах в таких населенных пунктах, как Находка, Большой Камень, Владивосток и Вольно-Надеждинское», — рассказали в минэкономразвития региона. Принять участие в обучение могут не только жители Владивостока, но и других муниципальных образований края — для них будет бесплатным не только обучение, но и проживание в общежитии. Оплату берет на себя компания «Вива».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter